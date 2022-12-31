Вероятно, ракета: в Волгоградской области РФ упали металлические обломки на дома

Декабрь, 31 в 17:46

На территории России в Волгоградской области на жилые дома упали металлические обломки неизвестного происхождения, сообщают иностранные издания. Это могут быть обломки от российской ракеты, которая не долетела до Украины.

Глава Жирновского района Волгоградской области сообщил, что в поселке Линево на два жилых дома упали “металлические обломки — части неустановленного объекта”.

В социальных сетях люди начали распространять видео попадания обломков и последующего возгорания огня. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Российские издания отмечают, что это может быть ракета, которая не долетела до Украины. Металлические предметы — вероятно, фрагменты выпущенных по украинским городам ракет — падают в Волгоградской области уже по меньшей мере в третий раз за этот месяц.