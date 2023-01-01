Новогоднее обращение Путина сосредоточено на оправдании войны против Украины – ISW
Путин не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство и продолжает сосредотачиваться на оправдании войны против Украины и ее стоимости для народа РФ. Аналитики Института изучения войны (ISW) подвергли критике ежегодное новогоднее обращение президента России.
– Эта речь продолжила риторические заявления Путина не только о том, что Россия имеет исторические права на Украину, но и о том, что независимость и суверенитет РФ зависят от возобновления контроля над ней, – считают в ISW.
Таким образом, по их мнению, Путин пытается представить победу в войне “как необходимое условие для дальнейшего существования РФ как независимого государства”.
Кроме того, американские аналитики не увидели в его словах желания мирных переговоров — разве что на условиях, которые он диктует Украине и Западу.
— Путин вряд ли согласится на меньший результат, если Украина с помощью своих западных партнеров не сможет нанести новые масштабные поражения российским войскам и освободить значительно большую часть оккупированной территории, — говорится в сообщении ISW.
Они также удивлены, что Путин ничего не сказал о том, как российские военные планируют переломить свои неудачи в Украине и достичь своих целей.
— Банальность большей части речи согласуется с предварительными оценками ISW о том, что Владимир Путин, возможно, отложил свое ежегодное обращение в Федеральное собрание РФ из-за неуверенности в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики по ведению им войны, — подытожили аналитики.
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