Новогоднее обращение Путина сосредоточено на оправдании войны против Украины – ISW

Январь, 01 в 16:39

Путин не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство и продолжает сосредотачиваться на оправдании войны против Украины и ее стоимости для народа РФ. Аналитики Института изучения войны (ISW) подвергли критике ежегодное новогоднее обращение президента России.

– Эта речь продолжила риторические заявления Путина не только о том, что Россия имеет исторические права на Украину, но и о том, что независимость и суверенитет РФ зависят от возобновления контроля над ней, – считают в ISW.

Таким образом, по их мнению, Путин пытается представить победу в войне “как необходимое условие для дальнейшего существования РФ как независимого государства”.

Кроме того, американские аналитики не увидели в его словах желания мирных переговоров — разве что на условиях, которые он диктует Украине и Западу.

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— Путин вряд ли согласится на меньший результат, если Украина с помощью своих западных партнеров не сможет нанести новые масштабные поражения российским войскам и освободить значительно большую часть оккупированной территории, — говорится в сообщении ISW.

Они также удивлены, что Путин ничего не сказал о том, как российские военные планируют переломить свои неудачи в Украине и достичь своих целей.

— Банальность большей части речи согласуется с предварительными оценками ISW о том, что Владимир Путин, возможно, отложил свое ежегодное обращение в Федеральное собрание РФ из-за неуверенности в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики по ведению им войны, — подытожили аналитики.

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