Россия может стать колонией страны-соседа, это очень опасно – Данилов
Россия может стать колонией одной из соседних стран, что является очень опасной тенденцией.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
– У россиян могут появиться новые “владельцы”. Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас, – сказал Данилов.
В то же время на вопрос о том, идет ли речь о Китае, Данилов не ответил утвердительно, но и не возразил.
Он отметил, что сейчас необходимо обратить внимание на процессы, которые происходят с Россией. В частности, у нее осталось ракет всего на две-три мощных атаки.
– Мы должны иметь в виду, что они могут получить “неожиданных друзей” и Россия может стать колонией. Если кто-то считает, что с Россией нужно вести переговоры, то я считаю, что Россию нужно уничтожать. И как можно скорее, — добавил секретарь СНБО.