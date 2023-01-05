Январь, 05 в 10:27

После взрывов на российских аэродромах военное командование РФ рассредоточило самолеты дальней авиации, особенно на аэродромы вдали от Украины.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Это связано с тем, что 5 и 26 декабря 2022 года на авиабазе дальней авиации в Энгельсе раздались взрывы – несколько самолетов получили повреждения.

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27 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что россияне передислоцировали тяжелые бомбардировщики Ту-95МС BEAR и средние бомбардировщики Ту-22М3 BACKFIRE на Дальний Восток России.

Но несмотря на такие маневры, самолеты дальней авиации все еще смогут бить крылатыми ракетами по Украине, поскольку это оружие имеет радиус действия 5000 км в дополнение к дальности полета самих самолетов.

Однако полеты из мест рассредоточения создают дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и значительно сократят летные часы этих устаревших самолетов.

Напомним, что впервые об атаке беспилотника на российскую авиабазу в Энгельсе сообщалось 5 декабря. Тогда было повреждено несколько стратегических бомбардировщиков Ту-195. 29 декабря произошла новая атака на авиабазу.

Также российские СМИ сообщали о взрыве на аэродроме под Рязанью — там взорвался бензовоз. Погибли три человека, пять получили ранения.

Источник: UK Ministry of Defence