РФ перебросила дальнюю авиацию на восток, однако все равно может бить по Украине – разведка Британии
После взрывов на российских аэродромах военное командование РФ рассредоточило самолеты дальней авиации, особенно на аэродромы вдали от Украины.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.
Это связано с тем, что 5 и 26 декабря 2022 года на авиабазе дальней авиации в Энгельсе раздались взрывы – несколько самолетов получили повреждения.
27 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что россияне передислоцировали тяжелые бомбардировщики Ту-95МС BEAR и средние бомбардировщики Ту-22М3 BACKFIRE на Дальний Восток России.
Но несмотря на такие маневры, самолеты дальней авиации все еще смогут бить крылатыми ракетами по Украине, поскольку это оружие имеет радиус действия 5000 км в дополнение к дальности полета самих самолетов.
Однако полеты из мест рассредоточения создают дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и значительно сократят летные часы этих устаревших самолетов.
Напомним, что впервые об атаке беспилотника на российскую авиабазу в Энгельсе сообщалось 5 декабря. Тогда было повреждено несколько стратегических бомбардировщиков Ту-195. 29 декабря произошла новая атака на авиабазу.
Также российские СМИ сообщали о взрыве на аэродроме под Рязанью — там взорвался бензовоз. Погибли три человека, пять получили ранения.
Источник: UK Ministry of Defence