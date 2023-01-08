Кто в массовке на фото с Путиным? Программа распознавания лиц раскрыла окружение президента РФ

Январь, 08 в 18:39

Пользователи в социальных сетях обратили внимание на женщину, стоявшую возле диктатора Владимира Путина во время новогоднего обращения к россиянам, которая могла быть актрисой или сотрудницей ФСО. Она поражала сходством с другой женщиной, которую раньше замечали на мероприятиях с Путиным.

Служба BBC решила проверить, действительно ли это один и тот же человек с помощью программного обеспечения для распознавания лиц.

Диктатор неоднократно позировал на мероприятиях рядом с людьми, которые не были теми, кем казались. Расследование Российской службы BBC в 2020 году обнаружило, что на некоторых мероприятиях с Путиным случайные люди оказались местными чиновниками.

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Блондинка

Публикации в социальных сетях и The Sun и Daily Mail предполагали, что женщина с белокурыми волосами играла разных персонажей на нескольких предыдущих мероприятиях с Путиным, например рыбалка в 2016 году и церковная служба в 2017-м. Украинские СМИ утверждают, что она может являться сотрудницей Федеральной службы охраны России (ФСО).

С помощью компьютерной программы журналисты сравнили лицо женщины с новогоднего обращения и изображениями женщины 2016 и 2017 годов. Программа показала низкий результат совпадения 29 и 28% соответственно.

— Обычно для выявления идентичности должен быть показатель сходства в 75% или выше, – говорит профессор Хассан Угайл, директор Центра визуальных вычислений Брэдфордского университета.

А вот сравнение снимков с 2016 и 2017 годов дали 99,1% совпадения, что убедительно указывает на то, что оба изображения принадлежат одному человеку.

Эту женщину в российских СМИ называли Ларисой Сергухиной. Оба мероприятия, на которых она появилась, прошли в Новгородской области, где она является депутатом регионального парламента путинской партии Единая Россия. Во время проверки сходства фото женщины с лодки и портрета Сергухиной с вечеринки в интернете сходство показало 99,8%.

Женщину на новогоднем обращении российские СМИ назвали Анной Сидоренко, капитаном и военным врачом. Сравнение ее лица на новогоднем мероприятии с изображением, взятым из видеоинтервью, опубликованного на сайте российской газеты Известия, показало 99,5% соответствия.

Ее имя также фигурирует в обнародованном украинскими спецслужбами списке военнослужащих российского военного полка.

Рыбаки

Команда BBC также исследовала утверждение о группе мужчин в рыболовном снаряжении, сфотографированных рядом с Путиным на лодке в 2016 году. Эти же люди, вероятно, были на фото с церковной службы 2017 года.

Сравнение лиц мужчин на лодке с лицами в церкви дало более 99% совпадения всех четырех мужчин.

Эти люди работали в Новгородской области, и по крайней мере трое из них были рыбаками.

Алексей Ляшенко (1) – лидер рыболовной бригады, изображенной вместе с Путиным.

Евгений Ляшенко (5) – сын Алексея. Он также назван членом той же команды. И у Алексея, и у Евгения есть аккаунты в социальных сетях, которые подтверждают, что они отец и сын.

BBC утверждает, что, согласно этим данным, бригада входит в состав местного агроконгломерата Еврохимсервис, заместителем гендиректора которого является Лариса Сергухина (3).

Сергея Александрова (2) российские СМИ называют рыболовом. Команда BBC также нашла его профиль в соцсети, на котором он изображен на лодке в одежде рыбака.

Профиль человека с номером 4 журналисты не обнаружили в социальных сетях, но нашли аккаунт мужчины с похожей внешностью. Под ним есть комментарий пользователя: Как все прошло с Путиным? и ответ: Он несколько раз встречался с Путиным на работе в Новгороде.

На другом изображении, опубликованном в интернете, утверждается, что два этих рыбака также встречались с Путиным под видом фермеров в Ставропольском крае. Но если сравнить лицо фермеров с двумя рыболовами, программа распознавания лиц показывает менее 8% сходства.

Продавец мороженого

Кроме этих людей известным примером является еще продавщица мороженого с фото во время авиашоу в 2017 и 2019 годах.

На фото портрет женщины сделанный в профиль имеет более низкое разрешение, что делает распознавание лица ненадежным, поэтому BBC не смогли точно оценить изображение.

Однако журналисты нашли на российском ТВ в 2019 году интервью с женщиной, заявившей, что она продавщица мороженого, обслуживавшая президента на обоих мероприятиях. Это вполне может быть тот же человек, ведь она была на том же авиашоу, которое Путин посетил дважды.

Были также предположения, что “продавщица мороженого” позировала как сотрудница российской авиакомпании Аэрофлот, но программа по распознаванию лиц не могла надежно подтвердить схожесть лиц в этом случае.

В мае были предположения, что раненый солдат, с которым Путин встретился во время визита в больницу, ранее фигурировал на фото с ним на заводе. Однако компьютерная программа показала лишь 25% сходства, что не достаточно для совпадения изображений.