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Не верят даже россияне. Минобороны РФ раскритиковали за заявление о якобы мести за удар по Макеевке – ISW

Бедрак Виктория, редактор ленты
Не верят даже россияне. Минобороны РФ раскритиковали за заявление о якобы мести за удар по Макеевке – ISW

Попытки Минобороны РФ заявить, что оккупанты “отомстили” за удар ВСУ по Макеевке 31 декабря, вызывают недовольство в российском информационном пространстве.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, в МО России 8 января заявили, что российские войска провели “операцию возмездия” украинским силам за удар, в результате которого погибли до 400 мобилизованных солдат из-за ошибок российского командования и плохой практики рассредоточения личного состава.

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Россия в своем неправдивом заявлении проинформировала, что ответный удар был нанесен по нескольким временным пунктам дислокации украинских войск в Краматорске, в результате которого погибли более 600 украинских военнослужащих.

Это заявление опровергли ВСУ, а также иностранные журналисты, побывавшие на местах, где оккупанты заявили об ударах.

Несколько российских военных блогеров негативно отреагировали на заявление своего Минобороны, отмечая, что оно часто дает ложную информацию, и критикуя российское военное руководство за сфабрикованную историю про удар  с целью “возмездия” вместо того, чтобы привлечь виновных к ответственности за потери.

Аналитики указывают, что реакция российского оборонного ведомства на удар по Макеевке является продолжением сложившейся модели жалоб и возмездия, снова сделавшей российское военное руководство объектом жесткой критики за ведение войны.

В ISW также сообщили, что руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пытается использовать украинские природные ресурсы и хочет добывать соль и гипс из шахт в Бахмуте для своей финансовой выгоды. Для этого он пытается оправдать важность захвата шахт вокруг Бахмута и Соледара.

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Источник: ISW
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