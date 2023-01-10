Январь, 10 в 11:39

Российский генерал-полковник Александр Лапин был назначен начальником главного штаба сухопутных войск вооруженных сил России.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источник в минобороны РФ.

С 2017 года Лапин командовал Центральным военным округом (ЦВО) Российской Федерации.

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До конца октября 2022 года он был командующим группировкой войск Центр, которая вела бои в Луганской области.

В июне российское минобороны про генерала Лапина писало, что его группировке якобы “удалось прорвать хорошо подготовленную оборону украинских войск и блокировать город Лисичанск с юга”.

Но вот уже в октябре Лапина раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав генерала бездарем. Кадыров обвинил Лапина в кризисе на лиманском направлении и что тот командовал оккупационными подразделениями за 150 км от них.

В конце октября Кадыров снова раскритиковал генерала Александра Лапина за то, что Вооруженным силам Украины удалось прорваться в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

29 октября стало известно, что российского генерал-полковника Александра Лапина сняли с его поста. Лапин также известен тем, что наградил собственного сына, руководившего проваленным наступлением на Сумы и Чернигов.

Источник: Медуза

Фото: Дедушка Пак