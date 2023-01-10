Январь, 10 в 17:40

Россия постепенно перебрасывает на Восток Украины те военные силы, которые недавно проходили подготовку на территории Беларуси.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, ситуация в районе северной границы остается контролируемой. В Беларуси пока не наблюдается перемещение российской военной техники и солдат к границе с Украиной. Также не происходит перемещение подразделений белорусской армии.

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В то же время продолжается нагнетание ситуации, поскольку РФ и Беларусь постоянно проводят совместные военные учения. Недавно были анонсированы летно-тактические учения в период с 16 января по 1 февраля этого года.

Также идет переброска подразделений российской армии на территорию Беларуси.

– В то же время те силы РФ, которые находились до этого на территории Беларуси и проходили подготовку, их Россия потихоньку перебрасывает уже на Восток нашей страны, чтобы усилить свою группировку, — подчеркнул Демченко.

Он объяснил, что совместными учениями и наращиванием группировки войск так называемого Союзного государства РФ пытается придать большее значение северному направлению, чтобы заставить Украину держать там необходимое количество войск для отражения гипотетического повторного вторжения.

Однако пока не наблюдается создание ударной группировки, которая могла бы осуществить такое повторное наступление на территорию Украины из Беларуси.

– Пока сил и средств, создания такой ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение прямо сейчас, мы не замечаем. Это не замечают и подразделения разведки, – отметил Демченко.

По состоянию на 6 января в ГПСУ сообщали, что РФ удерживает на территории Беларуси чуть более 10 тыс. военных. Этого мало для нового вторжения в Украину.

В то же время Пентагон не видит в совместных летно-тактических учениях белорусской и российской армий признаков вступления Беларуси в войну против нашего государства.