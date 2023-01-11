Командующий парадами и идеолог войны: что известно о начальнике Генштаба РФ Герасимове

Январь, 11 в 18:27

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов стал новым командующим объединенной группировкой российских войск, ведущих войну в Украине.

Соответствующее назначение подписал 11 января министр обороны России Сергей Шойгу. В этой должности Герасимов сменил “сирийского резника” Сергея Суровикина.

Факты ICTV рассказывают, что известно о новом командующем оккупационными войсками в Украине Валерие Герасимове.

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Валерия Герасимова называют главным организатором войны на востоке Украины в 2014 году. А еще он — участник временной аннексии Крыма и подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений против национальной безопасности Украины и международного правопорядка.

Он три года подряд командовал процессией на 9 мая на Красной площади в Москве и прославился как автор “доктрины Герасимова”, которая лягла в основу российской концепции “войны нового поколения”. По ее условиям военные действия приравниваются к невоенным мерам, в частности, политическим и гуманитарным.

1 мая американское издание The New York Times со ссылкой на разведку США написало, что Герасимов приезжал в Изюм, чтобы попытаться “изменить ход российского наступления на востоке Украины”. Украина узнала о его визите и нанесла удар по одной из позиций, где он находился, но поздно – тот уже успел уехать.

Что известно о Валерии Герасимове?

Он родился в 1955 году в Казани. После восьмого класса поступил в Суворовское училище, а по окончании учился в танковом училище и академии бронетанковых войск и академии ВС РФ.

В 1977 году проходил службу в полку танковой дивизии Северной группы в Польше, а в период развала СССР был в странах Балтии в должности заместителя дивизии. В начале 90-х его перевели в Московский военный округ.

Он командовал частями армии, участвовавшей во второй чеченской войне. В 2005 году Герасимов стал начальником Главного управления боевой подготовки и службы войск ВС РФ.

С приходом в кресло главы российского Минобороны Сергея Шойгу кандидатуру Герасимова предложили на должность его первого заместителя и начальника Генштаба ВС РФ. Впоследствии Путин подписал указ об этих назначениях.

Кроме войны на востоке Украины, Герасимов “славится” еще как идеолог российской “военной спецоперации” в Сирии в 2015 году. За деяния там его еще и наградили званием героя России.

26 февраля 2022 года Белый дом ввел новые санкции против топ-чиновников РФ, причастных к полномасштабному российскому вторжению в Украину. В список вместе с Шойгу и членами Совбеза России попал и Герасимов.

Иловайский котел и крушение MH-17

Но одной идеологией этот российский военный преступник не ограничился. Свою кровавую лепту в Украине он внес еще в начале войны на Донбассе. Именно Герасимова называют главным фигурантом дела о трагических событиях под Иловайском, когда погибли 366 украинских военнослужащих и правоохранителей.

В конце августа 2014 года украинские силовики попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Тогда российские военные обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить представители украинских ВС. В 2015 году Шевченковским районным судом Киева было принято решение о заочном аресте фигурантов дела, в частности, Герасимова.

Фамилии Герасимова нет в списке основных четырех террористов, причастных к сбитию самолета рейса MH-17 над Торезом в Донецкой области. Но в феврале журналисты-расследователи Bellingcat опубликовали исследование по сбитию пассажирского самолета Малайзийских авиалиний. Авторы материала утверждали, что Буком, с которого сбили самолет, руководили военнослужащие 2 батальона 53 зенитно-ракетной бригады армии РФ.

Эксперты Bellingcat пришли к выводу, что часть ответственности за трагедию MH17 несут высшие чины российской армии. Возглавляют список министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе с двумя заместителями – Валерием Герасимовым и Аркадием Бахиным, а также непосредственно Владимир Путин как верховный главнокомандующий ВС России

Скромный кровавый военачальник

Семья Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей. Об этом говорится в расследовании Настоящего времени за 2019 год. Речь о квартире в Москве и даче примерно в 30 км от МКАД. Авторы расследования отмечали, что это “заметная скромность по сравнению с Шойгу и другими его заместителями”, но все равно превышает официальные доходы главы Генштаба.

Официальный доход Герасимова и его супруги с 2009 года – чуть менее 31 млн руб., при этом около трети этой суммы генерал получил в 2018 году. В среднем он зарабатывает 2,9 млн руб. в год, а его жена – чуть больше 167 тыс. руб. Несмотря на такой доход, в 2011-м он приобрел Toyota Camry за около 1,2 млн. Но это не самое дорогое приобретение супругов Герасимовых.

В 2013 году супруга Герасимова оформила в собственность квартиру в Москве в жилом комплексе бизнес-класса Приват Сквер. Недвижимость супруги главы Генштаба может стоить примерно 50 млн рублей.

Также в собственности его семьи дача в коттеджном поселке Афинеево под Москвой. Герасимов поселился там больше десяти лет назад, потом прикупил еще земли, доведя общую площадь участка до 21 сотки. В 2014 году он отстроил здание в 554 кв. м, а спустя пару лет – баню в 236,3 кв. м. Владелец этой недвижимости скрыт в выписках из Росреестра: всеми объектами владеет Российская Федерация.

Большая украинская беда Герасимова, или проваленная доктрина

В середине марта доктор Питер Лейтон, тесно сотрудничающий с британским Объединенным королевским институтом по исследованию проблем обороны и безопасности RUSI, опубликовал статью под названием Большая украинская беда генерала Валерия Герасимова.

В ней он упоминает статью Герасимова, написанную ним в 2013 году, после которой оккупация Россией Крыма в 2014 году рассматривалась как “инструкция для свержения правительств в соседних странах”.

По схеме Герасимова Россия использует социальные сети и скрытое вмешательство, чтобы настроить население стран против собственного правительства, применяет экономические меры, чтобы сделать эти страны бедными, и прибегает к дипломатическому давлению, чтобы ограничить круг друзей у противника. После столь длительного процесса Россия небольшими силами переходит в наступление, вдохновляя местное население на переворот, чтобы привести к власти собственного приспешника.

Лейтон писал, что в теории это выглядит красиво, но в реальности все эти громкие идеи Герасимова по изменению режима потерпели полный крах во время нападения России на Украину. Российские “пятые колонны” внутри Украины были быстро разоружены, десантный штурм спецназа на аэродроме Гостомель под Киевом провалился, российская армия была остановлена, а Украина стала более сплоченной и решительной.

— Герасимов с его доктриной активной обороны привел российскую армию в широкомасштабную наступательную операцию в Украине, которую защищают высокомотивированные солдаты.

Лейтон отметил, что российская армия сегодня не предназначена для борьбы в таком формате вторжения, ведь ей не хватает воли к борьбе, она мала и не оснащена должным образом. Как следствие – неправильная война, неправильная армия, не то время. Но это все равно создает проблемы для Украины.