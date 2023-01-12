Январь, 11 в 23:33

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял кадровые перестановки на должности командующего оккупационными войсками РФ в Украине, намекнув, что России придется терпеть череду военных поражений до конца.

Соответствующую запись Подоляк опубликовал на своей странице в Twitter.

— Меняй/не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца. Потому что “нравится/не нравится… красавица”, — написал он.

Таким образом советник руководителя Офиса президента припомнил президенту РФ Владимиру Путину фразу “нравится — не нравится, терпи, моя красавица”, которую он употребил накануне полномасштабной войны касательно обязательств Украины в рамках Минских соглашений.

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Напомним, 11 января 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба России Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине.

Начиная с октября 2022 года эту должность занимал российский генерал Валерий Суровикин. Сам Суровикин теперь занял должность заместителя Герасимова.

Ранее Михаил Подоляк назвал кадровые перестановки в военном руководстве России “реваншем классического генералитета”, заявив, что тем самым Владимир Путин пытается удержать власть, которую пытались реорганизовать приближенные к нему глава Чечни Рамзан Кадыров и глава наемников из ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.