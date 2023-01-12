Январь, 12 в 11:53

Накануне утром корабли и подводные лодки ВМФ России покинули свою базу в Новороссийске в Черном море.

Британское издание королевского флота Naval News считает, что такой маневр довольно необычный и может указывать на проверку готовности экипажей.

Источники Naval News подтверждают выход большого десантного корабля проекта 11711 Иван Грен и самого большого десантного корабля в Черном море Петр Моргунов.

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Также в составе группы вышли все три находившиеся на базе подводные лодки проекта 636.3 Improved-Kilo (Варшавянка). В порту Новороссийска остались лишь несколько боевых кораблей и судов обеспечения.

Что касается подводных лодок класса Improved-Kilo, то россияне их ранее использовали для нанесения ударов по Украине крылатыми ракетами Калибр.

Подлодки вывели из Севастополя в сентябре 2022 года после атак украинских беспилотников на базу. Три из пяти подводные лодки находились в Новороссийске уже несколько недель.

Десантный корабль Петр Моргунов недавно доставил грузы из России в Севастополь после взрывов на Керченском мосту 8 октября 2022 года. Хотя России удалось провести некоторый ремонт, пропускная способность моста остается довольно ограниченной. Поэтому десантные корабли ВМФ России задействованы в качестве транспортных.

Однако одновременный выход подводных лодок предполагает, что это может быть больше, чем миссия по пополнению запасов.

Выход российского военного флота может быть учениями для проверки готовности экипажей. Или, возможно, это мера предосторожности против приближающейся угрозы со стороны Украины.

База в Новороссийске, несмотря на удаленность от контролируемого Украиной побережья, находится в пределах досягаемости украинских морских ударных беспилотников.

Напомним, что удары дронами произошли 29 октября в Севастополе. Один из беспилотников ударил по Новороссийску 18 ноября. Ущерб был незначительный, но это дало понять, что военная база находится в пределах досягаемости ВСУ.

В Naval News считают, вряд ли корабли пойдут в Севастополь для пополнения вооружения. Более того, сочетание десантных кораблей и подводных лодок также говорит о том, что это не готовящиеся ракетные удары.

По мнению аналитиков, выход группы кораблей может означать высадку морского десанта на юго-запад Украины, чтобы установить сухопутный мост в непризнанное Приднестровье. Подводные лодки будут участвовать в разведке или прикрытии десантных кораблей.

Высадки вражеского десанта кажутся нереальными, учитывая судьбу российских наступлений в начале войны.

Морская пехота РФ после сильного истощения боями была переброшена вглубь России. По оценке аналитиков, для восстановления сил этих подразделений уйдут месяцы или годы.

Аналитики и военное командование Украины, несомненно, будут внимательно следить за поведением российских кораблей.