РФ под видом учений перебросила в Беларусь 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24
Россияне под видом проведения совместных учений перебросили в Беларусь авиацию, в том числе 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24.
Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.
Многоцелевые вертолеты Ми-8 и штурмовики Ми-24 перебазированы на аэродром Мачулищи.
Ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на аэродромы Беларуси.
— С учетом указанного возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины с воздушного пространства Беларуси, — подчеркнул заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Напомним, что Минобороны Беларуси анонсировало проведение совместных летных учений с россиянами с 16 января. Именно под видом участия в учениях враг наращивает свою авиацию на белорусских аэродромах.
Ранее Громов сообщил, что в ближайшее время войска РФ будут пытаться захватить всю Донецкую область, а затем будут пробовать оккупировать левобережную часть Запорожской области.