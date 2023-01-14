Январь, 14 в 11:04

Россияне под видом проведения совместных учений перебросили в Беларусь авиацию, в том числе 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

Многоцелевые вертолеты Ми-8 и штурмовики Ми-24 перебазированы на аэродром Мачулищи.

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Ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на аэродромы Беларуси.

— С учетом указанного возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины с воздушного пространства Беларуси, — подчеркнул заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Напомним, что Минобороны Беларуси анонсировало проведение совместных летных учений с россиянами с 16 января. Именно под видом участия в учениях враг наращивает свою авиацию на белорусских аэродромах.

Ранее Громов сообщил, что в ближайшее время войска РФ будут пытаться захватить всю Донецкую область, а затем будут пробовать оккупировать левобережную часть Запорожской области.