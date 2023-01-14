Январь, 14 в 10:52

Россия рассредоточивает свой Черноморский флот и выводит корабли из базы дислокации. Причиной этого, вероятно, являются опасения ударов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

Так, 11 января группа из не менее 10 кораблей Черноморского флота РФ вышла из морского порта Новороссийска. По данным разведки, Россия вывела корабли не для какой-то операции, а для рассредоточения из-за опасений возможных атак ВСУ.

Сейчас смотрят

– Учитывая типы и количество вышедших в море одновременно судов, эта активность, вероятно, направлена на рассредоточение флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую Россия, как она считает, обнаружила, — отмечается в сообщении.

В разведке считают маловероятным, что вывод этих кораблей является подготовкой к ударам по Украине крылатыми ракетами морского базирования. Кроме того, маловероятно, что российский флот готовится “к амбициозным десантным операциям”.

– Черноморский флот РФ в значительной степени остается скованным из-за возможных угроз со стороны Украины и продолжает предоставлять приоритет защите сил, а не наступательным или патрульным операциям, — добавили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 January 2023 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/rplsUvpx6O ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/DkfwwwZUO2 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 14, 2023

На днях появилась информация, что утром 11 января корабли и подлодки Черноморского флота РФ покинули свою базу в Новороссийске. Профильные СМИ писали о выходе большого десантного корабля Иван Грен и крупнейшего десантного корабля в Черном море Петр Моргунов.