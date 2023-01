Россия рассредоточивает свой Черноморский флот и выводит корабли из базы дислокации. Причиной этого, вероятно, являются опасения ударов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

Так, 11 января группа из не менее 10 кораблей Черноморского флота РФ вышла из морского порта Новороссийска. По данным разведки, Россия вывела корабли не для какой-то операции, а для рассредоточения из-за опасений возможных атак ВСУ.

В разведке считают маловероятным, что вывод этих кораблей является подготовкой к ударам по Украине крылатыми ракетами морского базирования. Кроме того, маловероятно, что российский флот готовится “к амбициозным десантным операциям”.

