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РФ вывела корабли из Новороссийска из-за опасений возможных атак ВСУ – британская разведка

Юлия Соколова, редактор ленты
Флот РФ
Фото: Depositphotos

Россия рассредоточивает свой Черноморский флот и выводит корабли из базы дислокации. Причиной этого, вероятно, являются опасения ударов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

Так, 11 января группа из не менее 10 кораблей Черноморского флота РФ вышла из морского порта Новороссийска. По данным разведки, Россия вывела корабли не для какой-то операции, а для рассредоточения из-за опасений возможных атак ВСУ.

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– Учитывая типы и количество вышедших в море одновременно судов, эта активность, вероятно, направлена на рассредоточение флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую Россия, как она считает, обнаружила, — отмечается в сообщении.

В разведке считают маловероятным, что вывод этих кораблей является подготовкой к ударам по Украине крылатыми ракетами морского базирования. Кроме того, маловероятно, что российский флот готовится “к амбициозным десантным операциям”.

– Черноморский флот РФ в значительной степени остается скованным из-за возможных угроз со стороны Украины и продолжает предоставлять приоритет защите сил, а не наступательным или патрульным операциям, — добавили в разведке.

На днях появилась информация, что утром 11 января корабли и подлодки Черноморского флота РФ покинули свою базу в Новороссийске. Профильные СМИ писали о выходе большого десантного корабля Иван Грен и крупнейшего десантного корабля в Черном море Петр Моргунов.

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