Хотят снять напряжение – разведка Британии о повышении возраста призывников в РФ
В РФ, очевидно, нашли способ, как успокоить граждан, которых пугает объявление очередной волны “частичной мобилизации”.
Так в разведке Минобороны Великобритании прокомментировали заявления главы комитета Госдумы Федерального собрания РФ по обороне Андрея Картаполова о повышении возраста призывников.
Последний, в частности, предложил уже весной 2023 года повысить возрастной порог для лиц, подлежащих призыву на военную службу, с 27 до 30 лет.
По словам Андрея Картаполова, только благодаря этому шагу удастся увеличить численность российских сил на 30%, о чем сообщалось ранее.
Кстати, такое нововведение еще в прошлом году поддержал президент РФ Владимир Путин.
Поэтому в британском оборонном ведомстве не исключают, что официальные лица Кремля сейчас озвучивают реакцию общественности.
– Существует реалистичная возможность того, что изменением возрастных критериев для призывников российские лидеры надеются укрепить личный состав армии, что воюет в Украине.
К тому же такой шаг кажется людям менее тревожным, чем столь непопулярное решение, как объявление очередной волны “частичной мобилизации”, – отмечают в британской разведке.
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