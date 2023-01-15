Январь, 15 в 14:01

В РФ, очевидно, нашли способ, как успокоить граждан, которых пугает объявление очередной волны “частичной мобилизации”.

Так в разведке Минобороны Великобритании прокомментировали заявления главы комитета Госдумы Федерального собрания РФ по обороне Андрея Картаполова о повышении возраста призывников.

Последний, в частности, предложил уже весной 2023 года повысить возрастной порог для лиц, подлежащих призыву на военную службу, с 27 до 30 лет.

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По словам Андрея Картаполова, только благодаря этому шагу удастся увеличить численность российских сил на 30%, о чем сообщалось ранее.

Кстати, такое нововведение еще в прошлом году поддержал президент РФ Владимир Путин.

Поэтому в британском оборонном ведомстве не исключают, что официальные лица Кремля сейчас озвучивают реакцию общественности.

– Существует реалистичная возможность того, что изменением возрастных критериев для призывников российские лидеры надеются укрепить личный состав армии, что воюет в Украине. К тому же такой шаг кажется людям менее тревожным, чем столь непопулярное решение, как объявление очередной волны “частичной мобилизации”, – отмечают в британской разведке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 326-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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