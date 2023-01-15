Январь, 15 в 18:41

Вооруженные силы Российской Федерации начали разворачивать оборонительные противовоздушные вооружения в российской столице — Москве.

Об этом в своем Telegram канале сообщил украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его данным, российские военные разворачивают в Москве дивизионы противовоздушной обороны.

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На фото, обнародованных журналистом, несколько систем ПВО стоит между московским лесным массивом Лосиный Остров и районом Сокольники, что в российской столице.

В то же время на видео, опубликованное Цаплиенко, еще одна установка ПВО находится на позиции в районе вдоль Рублево-Успенского шоссе.

Российское издание Sota также сообщает, что в столице РФ развернуты комплексы противовоздушной защиты С-400.

— Комплексы ПВО С-400 развернули на Опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии в Москве, говорится в сообщении.

Причины развертывания средств противовоздушной обороны пока неизвестны, но это может быть связано с украинскими разработками дальнобойных беспилотников, которые могут доставать на расстояние более 1 тыс. км.

Ранее в Укроборонпроме заявили, что разработка отечественного дрона с дальностью поражения более 1 тыс. км и возможностью нагрузки до 75 кг перешла к такому этапу, когда ничего нельзя рассказывать.

Напомним, 10 января волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула совместно с общественным активистом Сергеем Стерненко объявили, что приобрели беспилотники, которые летают на расстояние до 200 км, и дроны с дальностью полета до 800 км.

Фото: Андрій Цаплієнко