Январь, 17 в 10:44

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг призвал сохранять чувство меры по отношению к Москве, несмотря на развязанную ею войну в Украине, так как сегодняшние действия определят статус свободного мира на долгие годы.

Об этом пишет издание Krone.

По его словам, Россия остается частью европейской истории и культуры.

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— Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян, — заявил Шалленберг.

Министр иностранных дел подчеркнул, что нет никаких сомнений относительно полной поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Он также назвал безумием войну в Украине, которую развязала Россия.

— Жестокая агрессивная война, спровоцированная Россией, — это безумие. В то же время мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы, — сказал Шалленберг.

По его словам, европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу.

Он также отметил, что присутствие России надо сохранить в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству) и раскритиковал тот факт, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не пригласили на последнюю встречу ОБСЕ в Польше.

— ОБСЕ — одна из немногих оставшихся площадок, на которых сидят российские дипломаты и должны выслушивать наши аргументы и нашу резкую критику агрессивной войны России, — сказал министр иностранных дел Австрии.

Поэтому Европе надо сохранять чувство меры — что является одной из самых больших задач на 2023 год.

Ранее глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер, отвечая на вопрос о перспективах деоккупации украинской территории, заявила, что “не понятно, будет ли когда-нибудь победитель в войне”, которую РФ развязала против Украины.

Фото: Alexander Schallenberg