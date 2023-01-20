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Факты / Світ / Росія

Кремль хочет затянуть войну на 2-4 года, иначе РФ грозит распад – Грозев

Валентина Чорна, редактор ленты
Христо Грозєв
Фото: Getty Images

Кремль планирует затянуть войну в Украине на два-четыре года, в противном случае России грозит распад.

Об этом заявил руководитель международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, уже в сентябре прошлого года высшее руководство РФ осознало, что не сможет выиграть войну до конца 2022 года.

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— Следовательно, происходила подготовка к длительной войне. Не зная при этом, как именно будет выглядеть выигрышный сценарий. То есть, единственный план заключался в отсутствии плана как такового. Одновременно с этим нужно любой ценой выдержать от двух до четырех лет. Почему именно так, а не иначе? Потому что любой другой вариант окончания войны влечет сразу же распад России, — сказал он.

Грозев добавил, что белорусские киберпартизаны смогли взломать сайт Роскомнадзора и разоблачить данные особого департамента этого ведомства, непосредственно сотрудничающего с ФСБ и отслеживающего социальные угрозы.

– Первой в списке самых опасных указана угроза распада России. Отталкиваясь от этого, можно заключить, что сепаратистские настроения мониторят даже внимательнее, чем антивоенные в обществе, — подытожил он.

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Источник: Главком
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