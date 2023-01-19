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Факты / Світ / Росія

РФ таємно перекидає у Білорусь солдатів у залізничних цистернах — ЗМІ

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ таємно перекидає у Білорусь солдатів у залізничних цистернах — ЗМІ
Фото: Pixabay

Россия тайно перебрасывает в Беларусь своих военных в железнодорожных цистернах.

Об этом сообщает беларусское издание Наша Ніва от своих источников.

Такой маневр Россия осуществляет для того, чтобы спутники не смогли зафиксировать перевозку живой силы. Поэтому на самом деле в цистернах железнодорожных составов находится не жидкий груз, а люди.

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При этом не известно, перебрасывает ли Россия в Беларусь таким же образом военную технику и боеприпасы.

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В феврале 2022 года Россия использовала территорию Беларуси для нападения на Киев и область. Однако уже весной российские подразделения были вынуждены отступить из Киевской, Житомирской и Черниговской областей, граничащих с Беларусью. Вооруженные сили Украины наносили сокрушительные удары по оккупантам.

Кроме того, у них были значительные проблемы с обеспечением.

После успешного контрнаступления ВСУ осенью 2022 года российский диктатор Владимир Путин был вынужден провести частичную мобилизацию резервистов в России. Тогда российские военные стали прибывать в Беларусь и проходить обучение на белорусских полигонах.

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