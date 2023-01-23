В России авторитет владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина начал угасать, так как его боевики не смогли выполнить обещания захватить Бахмут собственными силами.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что армия РФ достигла кульминации своих сил и действительно потерпела катастрофические неудачи на фронте.

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Кроме того, важным знаком ISW считает то, что Путин не упомянул Пригожина, когда 15 января говорил о взятии Соледара.

Теперь российский президент Владимир Путин решил не полагаться на Пригожина и его наемников и вместо этого снова доверился начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, министру обороны Сергею Шойгу.

Украинская разведка и некоторые кремлевские чиновники также сообщили, что Путин готовится начать вторую волну мобилизации резервов, а минобороны России пытается повысить профессионализм своих вооруженных сил.

Это все вместе говорит о значительных усилиях Кремля по поднятию вооруженных сил РФ и отводе внимания от наемников Вагнера.

Решение Путина сосредоточиться на регулярных российских силах и полагаться на них маргинализирует группу Вагнера и фракцию силовиков, которые, тем не менее продолжают вносить свой вклад в военные действия России в Украине, отмечают американские аналитики.

Фракция силовиков — это небольшая группа российских бизнесменов и политиков, обладающих существенной властью и параллельными военными компаниями, куда входит и Пригожин.

Ранее в Белом доме заявили о наличии доказательств того, что КНДР поставляет оружие частной военной компании Вагнера.