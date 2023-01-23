Панцирь-С1 установили возле еще одной резиденции Путина: зачем на территории РФ размещают ПВО

Январь, 23 в 21:32

На территории России установили еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Новая система ПВО появилась в селе Ящерово Новгородской области, в 6 км от Валдайской резиденции президента РФ Владимира Путина.

По данным издания Агентство, комплекс установили несколько недель назад. Он находится на боевом дежурстве, рядом постоянно стоят как минимум три военных, а антенна радиолокационной станции вращается.

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Возле Ящерова нет критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или больших скоплений военной техники и личного состава.

Как известно, Валдайская резиденция является местом личного досуга Путина, его близких и друзей. Там российский диктатор за закрытыми дверями встречается с гостями.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что бункер Путина надежно защищен системами ПВО, в отличие от домов обычных россиян.

По его словам, размещение ПВО в России, в том числе на крышах Москвы, не имеет смысла. Вероятно, подобные действия РФ связаны с подготовкой россиян к предстоящей мобилизации.

— Сегодня ракеты, беспилотники между домами летают, поэтому размещение комплекса Панцирь на крыше – это то же, что и танк туда поставить. Никакого смысла нет. Скорее всего, это делается для устрашения народа. Хотят показать, что Россия защищается, на нас нападают. Готовят население к определенным процессам, чтобы показать, кто “настоящий агрессор”, – сказал он в эфире телеканала Freedom.

Игнат добавил, что Панцирь — это комплекс малого радиуса действия, он может сбивать аэродинамические цели, в том числе самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА.