Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, недавно ставший командующим российскими войсками в Украине, может прибегнуть к более активному использованию на фронте воздушно-десантных войск.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству Укринформ.

В украинской разведке уверены, что назначение Герасимова приведет к изменению тактики оккупационных войск РФ.

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– То, что изменения будут, мы знаем однозначно. Мы видим, как сейчас перемещаются, куда перегруппируются их подразделения воздушно-десантных войск. Это и есть почерк Герасимова… Мы ожидаем, что сейчас будет более активное применение воздушно-десантных войск, — отметил Скибицкий.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения российские десантники находились в стратегическом резерве (во втором эшелоне) по всем направлениям наступления на Украину. А во время попыток наступать на Киев они “выполняли основную задачу”.

По словам Скибицкого, именно из-за намерения Герасимова вновь активно привлекать десантников к боевым действиям возник конфликт между ним и командующим воздушно-десантными войсками РФ Михаилом Теплинским. Есть информация, что это произошло на совещании в российском генштабе, после чего Теплинского уволили.

Причиной конфликта стали огромные потери российских десантников во время войны против Украины.

– В первую очередь из-за того, что при командовании Герасимова воздушно-десантные войска РФ за первые полгода войны в Украине почти наполовину были выбиты. А это элитные войска – 76-я дивизия, 106-я, 98-я. Последняя была переброшена с Херсонского направления на другие, более важные по их оценкам, – объяснил Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что врага не стоит недооценивать, ведь чем дольше продолжаются бои, тем больше опыта получают оккупанты. Кроме того, они начали “реально оценивать мощность” Вооруженных сил Украины.

Скибицкий рассказал, что войска РФ начали выстраивать более четкую систему управления по всему фронту. Кроме того, оккупанты меняют тактику применения подразделений во время боев. Год тому назад это были батальонно-тактические группы, а сейчас агрессор вернулся к классической схеме: бригада, полк, батальон.

– Они начали создавать штурмовые отряды, насчитывающие 140-160 человек. Такие отряды включают механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства – чтобы прорываться на отдельных участках именно благодаря штурмовым действиям. А еще тактика Вагнера, которая была применена сначала в Бахмуте, затем в Соледаре, – заявил представитель ГУР.

Скибицкий уточнил, что оккупанты пытаются совершать штурмовые действия, нанося мощные артиллерийские удары по позициям ВСУ. Несмотря на колоссальные потери, путинские солдаты идут на штурм “волна за волной”.

В то же время, по словам Скибицкого, оккупанты не способны принимать решения на местах и всегда ждут команды начальника. Кроме того, они “слишком часто готовы продавать свою жизнь за деньги”: то есть готовы рисковать жизнью на фронте или калечить себя ради денежных выплат.

По данным разведки, российские солдаты, стоящие на первой линии фронта, не хотят воевать и идти в наступление. Многие пытаются себя покалечить или получить легкое ранение, чтобы не участвовать в боевых действиях.

Как известно, в начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине. В то же время Валерия Суровикина, занимавшего этот пост с октября прошлого года, понизили до заместителя Герасимова.

По информации украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин поручил Герасимову захватить Донбасс до марта 2023 года.