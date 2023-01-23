Январь, 23 в 11:08

Генерал Валерий Герасимов, начальник генерального штаба России и недавно назначенный командующим войсками в Украине, по всей видимости решил сосредоточиться на повседневной дисциплине российских подразделений, нежели на боевых стратегиях.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

С тех пор как Герасимов принял командование, офицеры пытались запретить невоенную форму, поездки на гражданских автомобилях, использование мобильных телефонов и нестандартные стрижки. Все это было воспринято скептически.

Сейчас смотрят Одной из самых больших насмешек стали попытки улучшить стандарты бритья солдат. Главари “Донецкой Народной Республики” назвали расстановку приоритетов фарсом, который затруднит процесс уничтожения врага. Владелец наемников Вагнера Евгений Пригожин раскритиковал военное руководство, заявив, что война — время активных и смелых, а не бритых. Читайте Путин дал Герасимову время до марта 2023 года — ГУР При этом российская армия продолжает нести большие потери и находится в оперативном тупике. То, что Герасимов уделяет приоритетное внимание мелким и незначительным правилам, вероятно, подтвердит опасения его критиков в России. Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу все чаще считают оторванными от реальности и сосредоточенными на видимости деятельности. Источник: UK Ministry of Defence

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