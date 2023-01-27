Январь, 27 в 14:57

В московском аэропорту Внуково вертолет Ми-8 рухнул на землю, зацепив рулевым винтом взлетное полотно.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщают некоторые СМИ, вертолет специального летного отряда Россия повредил рулевой винт до взлета. Другие источники говорят, что вертолет ударился хвостовой частью о землю, когда совершал посадку.

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При этом все утверждают, что пострадавших нет.

Среди причин аварии рассматривается версия ошибки пилотирования.

В экстренных службах сообщили, что причиной жесткой посадки вертолета могли послужить сложные метеоусловия или отказ техники.

На фото из соцсетей виден разрушенный хвостовой винт вертолета.

Напомним, что 10 января в Москве вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил 1 тыс. кв.м. Горели склады на северо-востоке российской столицы.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Огонь охватил предприятие Беларусь-МТЗ.