Написала “Слава Украине” на корейском языке в WhatsApp: в Сочи оштрафовали россиянку

Февраль, 02 в 18:45

Суд в Сочи оштрафовал на 2 тысячи рублей местную жительницу, написавшую на корейском языке в статусе в WhatsApp “Слава Украине!”.

На 38-летнюю жительницу Сочи составили протокол по статье о пропаганде нацистской символики и/или символики экстремистских организаций. Сегодня, 2 февраля, суд рассмотрел это дело. Женщине угрожал штраф или арест до 15 суток.

Однако суд таки доказал, что перевод фразы на корейском языке “является установленной атрибутикой приветствия экстремистских организаций, деятельность которых решением Верховного Суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории РФ”.

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