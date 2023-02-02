Февраль, 02 в 0:17

Население Российской Федерации вымирает со скоростью 1,5 тыс. человек в день, что является самым большим скачком смертности с голода 1947 года.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Finanz со ссылкой на данные Росстата.

— Спираль демографической катастрофы продолжает раскручиваться в России, несмотря на окончание пандемии, которая принесла стране рекордный скачок смертности от голода 1947 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 2022 год продемонстрировал снижение численности постоянного населения России еще на 566 тыс. человек.

Сейчас смотрят По состоянию на 1 января в России проживало 146,98 млн человек, когда же на 1 января 2023 года численность населения сократилась до 146,424 млн. До этого, по данным Росстата, численность населения выросла на 1,3 млн по результатам переписи-2021. Впервые с начала 2000-х сокращение населения официальная статистика РФ фиксирует пятый год подряд: в 2018 году постоянных жителей в России стало меньше на 100 тыс., в 2019-м — на 100 тыс., в 2020-м — на 500 тыс., а в 2021-м — на 600 тысяч. В государстве-террористе на демографическую ситуацию влияет, в частности, низкая рождаемость. В течение января-ноября 2022 года количество рожденных детей в РФ уменьшилось на 6,8%, что суммарно составило 1,2 млн против 1,3 млн за аналогичный период 2021 года. По состоянию на начало 2023 года в России относительное соотношение рождаемости указывает, что на 100 тыс. населения рождается лишь 9,8 ребенка, что является минимальными цифрами с 2001 года. Таким образом Россия потеряла 543 тыс. населения в результате естественной убыли, которая за последние четыре года превысила 2,5 миллиона человек. Демограф российского Института Гайдара Игорь Ефремов, которого цитирует Finanz, говорит, что это не конец, поскольку “дно” рождаемости, установленное в конце 1990-х, после постсоветской экономической катастрофы, будет пробито уже в 2024 году, если война против Украины продолжится. Таким образом количество рождений детей в 2024 году может составить 1 млн человек, что станет абсолютным минимумом в современной истории России со времен Второй мировой войны, приводит Finanz оценку демографа Ефремова. Читайте РФ воюет количеством, а не качеством: в ГУР предупредили об активной фазе на фронте

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