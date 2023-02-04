Февраль, 03 в 23:05

В пятницу, 3 февраля, Канада ввела новые санкции против России в ответ на военное вторжение в Украину.

Под ограничения попали 38 физических и 16 юридических лиц, причастных к распространению дезинформации и пропаганды.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Канады, санкции ввели против:

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государственной медиакомпании Россия сегодня, которая объединяет русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, ПРАЙМ, ИНОСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru;

United World International и Фонда борьбы с репрессиями, субъекты дезинформации тесно связаны с основателем и владельцем ПИК Вагнером Евгением Пригожиным.

певца Николая Баскова, который посещал российские войска на оккупированных территориях Украины и выступал на провоенном и прорежимном концерте на Красной площади в Москве в поддержку незаконной аннексии украинской территории.

Кроме этого, в список санкций попали Михаил Боярский, Марат Башаров, Дима Билан, Лариса Долина, Михаил Галустян, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, Максим Аверин, Дмитрий Дюжев и другие.

Глава МИД Мелани Жоли подчеркнула, что Канада делает активные шаги по борьбе с российской дезинформацией.

— Нельзя допустить, чтобы культурные иконы и медийные организации свободно использовали свой статус для пропаганды лжи и неоправданной поддержки войны Путина, – заявила она.