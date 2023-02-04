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Факты / Світ / Росія

Кремль манипулирует законами, чтобы представить войну в Украине как угрозу внутренней безопасности РФ — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

В Кремле продолжают манипулировать законодательством, чтобы представить российскому обществу войну в Украине как прямую угрозу безопасности России.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, в Брянской и Курской области, которые граничат с Украиной, 3 февраля объявили о продлении на неопределенный срок “желтого” уровня террористической угрозы в связи с необходимостью усиления мер по охране и обороне территории России.

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Президент России Владимир Путин 31 января подписал указ, упрощающий введение режима террористической опасности в областях России. Таким образом, те области, в которых с октября был введен “желтый уровень”, могут на неопределенный срок повысить уровень так называемой террористической угрозы.

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В Брянской и Курской областях могут использовать этот новый режим “террористической угрозы” для усиления правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие — чтобы представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности России и обеспечить постоянную поддержку так называемой военной операции России.

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