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Путин тянет время, надеясь, что Украина и Запад истощатся раньше РФ — разведка Эстонии

Валентина Летяк, редактор ленты
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор считает, что время на его стороне в войне против Украины, и у него достаточно ресурсов для подпитки военной машины. Об этом говорится в ежегодном отчете Службы внешней разведки Эстонии, пишет Bloomberg.

Несмотря на неудачи в первый год вторжения, Путина не остановить, поскольку он надеется на ослабление поддержки Украины со стороны союзников, таких как США и НАТО, отмечают в разведке.

— Путин тянет время, считая, что Украина и Запад истощатся раньше, чем Россия, — говорится в докладе. Также отмечается, что президент РФ надеется ракетными атаками заставить Украину сесть за стол переговоров.

В эстонской разведке считают, что вторжение РФ в Украину повысило риск военного конфликта в странах Балтии, поскольку дальнейшая мобилизация и запланированные масштабные военные учения РФ в этом году, как ожидается, усилят напряженность на восточном фланге НАТО.

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Учитывая, что РФ рассматривает страны Балтии как самый уязвимый регион в военном союзе, она может в течение четырех лет восстановить свои вооруженные силы вблизи границ Эстонии.

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Источник: Bloomberg
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