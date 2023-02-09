Февраль, 09 в 8:51

Российская Федерация готовится к новому масштабному наступлению на Украину, подготовив сотни тысяч военнослужащих и тысячи единиц тяжелой техники.

Об этом пишет издание Foreign Policy.

На фоне недавнего всплеска боевых действий многие военные аналитики считают, что российское наступление уже началось и ускорится по мере приближения 24 февраля — первой годовщины полномасштабного вторжения.

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— На востоке что-то назревает. На фронт прибывает все больше и больше российских солдат, — сказал Йонатан Всевиов, генеральный секретарь министерства иностранных дел Эстонии.

В комментарии Foreign Policy украинский военный чиновник на условиях анонимности заявил, что Украина в ближайшие 10 дней ожидает нового масштабного вторжения.

Поскольку в первые месяцы войны Россия понесла большие потери, Кремль осенью объявил о частичной мобилизации, чтобы набрать около 300 000 новых военнослужащих.

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Несмотря на хаотичный характер мобилизации и недостаточную подготовку новобранцев, России удалось приостановить контрнаступление Украины, но с огромными потерями.

Новобранцы значительно хуже экипированы и обучены, чем солдаты, переброшенные через границу в феврале прошлого года. Во многих случаях новобранцев использовали для разведки местности боем — тактики атак, популярной в советской Красной Армии, — российские солдаты перемещались по открытой местности и попадали под шквальный огонь украинских войск.

Сейчас же Россия продолжает вооружаться и готовиться к предстоящему наступлению.

По оценкам украинских военных, у России уже есть 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как Град и Смерч, 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак.

В Пентагоне считают, что российские военные плохо оснащены и плохо обучены.

Некоторые европейские официальные лица считают, что мобилизация в России с сентября не прекращается — ее проводят тихо.

В Украине заявляют, что Путину наплевать на потери своей армии, так как он хочет достичь своих целей — сейчас это полный захват Донецкой и Луганской областей. Именно там ожидаются масштабные бои.

Фото: ГУР МО