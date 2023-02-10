Февраль, 10 в 15:29

На крупнейшей платформе петиций Change.org идет сбор подписей за то, чтобы лишить Российскую Федерацию членства в ООН и Совбезе ООН.

Уже 288 354 из 300 000 человек подписали данную петицию.

Согласно статье 23 Устава ООН, Россия не является постоянным членом Совбеза ООН. К тому же в Уставе ООН говорится, что Советский Союз еще существует, а Россия вообще не упоминается.

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— Мы просим Антониу Гутерриша и ООН предоставить документы, удостоверяющие основания членства Российской Федерации в ООН. В случае отсутствия таких документов, мы требуем прекратить фиктивное членство Российской Федерации в ООН, — говорится в петиции.

Также отмечается, что согласно статье 4 Устава ООН двери Организации Объединенных Наций должны быть закрыты для РФ, пока она не остановит войну в Украине и не вернется к своим международно признанным границам.

Именно поэтому авторы петиции хотят покончить с незаконным пребыванием Российской Федерации в составе ООН.

Стоит отметить, что на протяжении 20 лет независимости украинские власти заключили с Россией шесть международных договоров, в частности:

5 декабря 1994 – Меморандум о гарантиях безопасности, в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

– Меморандум о гарантиях безопасности, в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. 28 мая 1997 — Соглашение между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

— Соглашение между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. 31 мая 1997 – Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

– Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. 28 января 2003 – Договор между Украиной и РФ об украинско-российской государственной границе.

– Договор между Украиной и РФ об украинско-российской государственной границе. 24 декабря 2003 – Договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

– Договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. 29 июля 2010 – Соглашение между Украиной и РФ о демаркации украинско-российской государственной границы.

Однако, как оказалось, все эти соглашения ничего не стоят.

Поэтому нужно воспользоваться возможностью разгромить Россию в ООН, ведь не существует ни одного юридического документа, подтвердившего членство РФ в этой организации.

Подписать петицию можно по ссылке.

В декабре 2022 года сообщалось, что два американских законодателя — Стив Коэн и Джо Уилсон — представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности ООН.