Февраль, 11 в 6:30

Маловероятно, что пролет российских ракет над территорией Румынии, которая является членом НАТО, спровоцируют эскалацию между блоком и Россией.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

10 февраля армия РФ выпустила две крылатые ракеты из Черного моря, чтобы атаковать западные области Украины.

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По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, прежде чем войти в воздушное пространство Украины. Румыния является членом НАТО.

Продолжающиеся ракетные удары России и далее будут создавать периферийные риски за пределами Украины: это и пролеты над другими странами, и риски инцидентов с ПВО (как в Польше 15 ноября 2022).

Но в ISW считают, что НАТО (и отдельные государства-члены) полностью контролируют ситуацию и степень эскалации со стороны российских самолетов или ракет.

В Институте изучения войны уверены, Путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли хочет эскалации.

Напомним, что 5 декабря на территории пограничного города Бричаны в Молдове упала ракета. Тогда власти Молдовы не сообщили, чья это была ракета.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что вина за падение ракеты все равно будет полностью лежать на России.

Фото: Belgium at NATO