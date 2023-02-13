Февраль, 13 в 16:36

Российская армия активно готовится к новому масштабному наступлению — под Воронежем значительно расширили полигон.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Planet.com.

На этих снимках видно, как после 25 января рядом с полигоном Погоново появился новый палаточный лагерь. Процесс строительства можно проследить по снимкам за 30 января, а также за 1 и 7 февраля.

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Год назад перед вторжением на этот полигон оккупационная армия перебрасывала технику и личный состав. Там базировались части 1-й гвардейской танковой армии.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины со ссылкой на документы, найденные после отступления оккупантов из Киевской области, сообщили, что подразделения этой армии за неполный месяц войны потеряли убитыми и ранеными более 400 солдат и офицеров, а также более 300 единиц техники.

В последние недели в Курской области рядом с деревней Постоялые Дворы появился еще один палаточный лагерь российской армии.

Палаточный лагерь мобилизованных построили в период между 28 января и 7 февраля.

Именно из этого лагеря записывали недавнее видеообращение к российским властям мобилизованные, выжившие после ракетного удара по ПТУ №19 в Макеевке в новогоднюю ночь.

На видео они просят не расформировывать их подразделение (1444 полк) и рассказали, что после удара их долго не могли вывезти из Макеевки. В итоге выживших оккупантов привезли в палаточный лагерь в Постоялых Дворах, но там “их никто не ждал”.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что россиянам не хватает ресурсов для широкомасштабных наступательных действий.

Фото: Planet.com