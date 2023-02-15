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Факты / Світ / Росія

Готовят россиян идти на убой. Активность пропаганды по случаю годовщины войны является подготовкой к мобилизации — ГУР

Бедрак Виктория, редактор ленты
мобілізація в Росії

На следующей неделе в РФ запланирован ряд официальных мероприятий. Таким образом Кремль подпитывает пропаганду, готовя население к новой волне мобилизации.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

— Пропаганду нужно чем-то подкармливать. Эта череда публичных заявлений, заверений, криков, концертов, они наверняка будут праздновать уже 150 тысяч уничтоженных российских оккупантов на тот момент, — говорит Юсов.

По его словам, официальными мероприятиями РФ планирует поддерживать собственные нарративы, заявлять о том, что все якобы идет по плану и российские военные “защищают” страну от Запада и НАТО.

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– В частности, эта пропагандистская активность – это подготовка населения к новым мобилизационным мероприятиям и к новой волне мобилизации. Им объясняют, почему они должны молча идти на убой, выполняя какие-то непонятные указания кремлевских старцев, — добавил представитель ГУР.

Ранее в ГУР сообщали, что в странах Европы до сих пор активно функционирует шпионская сеть России. Сейчас она фокусируется на нейтрализации путей поставки оружия для Украины.

Источник: телемарафон

Фото: ГУР

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