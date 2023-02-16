Госдума РФ приняла закон о непризнании Устава Совета Европы и 20 международных договоров
Фото: Depositphotos
В четверг, 16 февраля, Госдума РФ приняла закон о прекращении действия Устава Совета Европы и 20 международных договоров, принятых в рамках этой организации.
Законопроект внес в январе российский диктатор Владимир Путин.
Документ признает такими, что утратили силу в отношении России, с 16 марта прошлого года 21 международный договор, среди них – Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о прекращении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.
Сейчас смотрят
Напомним, что в марте 2022 года Россию исключили из Совета Европы из-за полномасштабного вторжения войск в Украину.