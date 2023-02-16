Февраль, 16 в 7:50

Президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию РФ 21 февраля вряд ли объявит планы относительно эскалации войны в Украине или о новой масштабной мобилизации.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Послание президента федеральному собранию Госдумы и совету федерации России — это ежегодная речь, внесенная в конституцию России.

Сейчас смотрят

Напомним, что Путин в прошлом году несколько раз откладывал свое ежегодное обращение, чтобы в итоге сообщить о каких-то крупных победах. Но так как побед не было, то и не было о чем сообщать.

В последние месяцы Путин выступал по случаю символических годовщин и дат и, вероятно, запланировал выступление на первую годовщину признания Россией террористических “ДНР” и “ЛНР”.

В своем обращении Путин, скорее всего, назовет достижением интеграцию оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Американские аналитики отмечают, что продолжительные неудачи армии РФ не дают возможности Путину рассказать россиянам о военных успехах.

Возможно, Владимир Путин запланировал обращение к федеральному собранию, рассчитывая, что его оккупационная армия обеспечит хотя бы тактический успех в районе Бахмута, несмотря на значительные потери.

Путин мог бы объявить о начале следующей волны мобилизации, хотя вряд ли он сделает это сейчас, считают в ISW.