Февраль, 17 в 13:06

На каждые 90 захваченных метров на Востоке Украины Россия теряет 2 тыс. окупантов.

Об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО.

— Эти цифры появились после того, как министры обороны стран НАТО пообещали вооружить Украину для защиты от российского наступления, особенно от ее воздушной угрозы, на фоне сообщений, что Кремль концентрирует истребители, бомбардировщики и ударные вертолеты на своих западных границах, — говорится в сообщении.

Недавно министр обороны США Ллойд Остин сказал, что НАТО “четко сфокусировано” на предоставлении ВСУ оборудования, которое окажется решающим на поле боя и позволит Киеву оттеснить Россию в следующие три месяца.

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– Российские сухопутные силы сильно поредели и очень деморализованы. Это лучший признак того, что они попытаются перейти к воздушным боям, — рассказал изданию источник в Пентагоне.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российские войска постараются взять под контроль Бахмут в Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.