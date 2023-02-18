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РФ накопила 450 самолетов и 300 вертолетов в 200 км от границы с Украиной — ГУР

Валентина Чорна, редактор ленты
Літаки РФ
Фото: Getty Images

Россия накопила 450 самолетов тактической авиации и 300 вертолетов в 200 км от украинской границы.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— У нас есть информация о наличии примерно 450 самолетов тактической авиации (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из них — ударные. Они размещены в основном на территории Российской Федерации не менее чем в 200 километрах от границы, сосредоточены в разных местах, но вне нашей досягаемости, — сказал он.

По его словам, вражеская авиация расположена на таком расстоянии, чтобы не попасть в зону потенциального 80-километрового удара ракетного комплекса HIMARS, который есть на вооружении ВСУ.

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Юсов считает, что массированный воздушный удар по Киеву маловероятен. Российская авиация может быть использована для поддержки наступления Кремля на востоке Украины.

— Эти силы могут быть использованы в первую очередь на Донбассе. Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату территорий Донецкой и Луганской областей до конца марта, – отметил он.

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Источник: Kyiv Post

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