Переломилось пополам: в Черном море затонуло российское судно Seamark с экипажем
В Черном море из-за шторма затонул сухогруз РФ Seamark. На борту находились 11 моряков, все – граждане России.
По данным росСМИ, авария судна произошла в 1-1,5 мили от берега в районе якорной стоянки морского порта Новороссийска.
Сухогруз под флагом Коморских островов в условиях сильного шторма переломился пополам и пошел ко дну. На его борту было 3,5 тыс. тонн мраморной крошки.
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Сначала в российском МЧС заявляли, что всем членам экипажа удалось спастись.
Однако позже стало известно, что один моряк погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Сейчас высота волн в Черном море на месте крушения судна достигает трех метров.