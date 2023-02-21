Февраль, 21 в 17:35

В Черном море из-за шторма затонул сухогруз РФ Seamark. На борту находились 11 моряков, все – граждане России.

По данным росСМИ, авария судна произошла в 1-1,5 мили от берега в районе якорной стоянки морского порта Новороссийска.

Сухогруз под флагом Коморских островов в условиях сильного шторма переломился пополам и пошел ко дну. На его борту было 3,5 тыс. тонн мраморной крошки.

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Сначала в российском МЧС заявляли, что всем членам экипажа удалось спастись.

Однако позже стало известно, что один моряк погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.

Сейчас высота волн в Черном море на месте крушения судна достигает трех метров.