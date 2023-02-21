Февраль, 21 в 16:44

Российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Выступление продлилось почти два часа, хотя ранее прогнозировалось на час.

Факты ICTV собрали главные тезисы Путина.

Свое выступление президент РФ начал с обвинений НАТО в развязывании войны. Якобы именно Запад спровоцировал Россию.

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Путин повторил один из основных тезисов своей пропаганды в оправдание полномасштабного вторжения в Украину год назад: Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить.

Вспомнил Путин в своей речи и “неонацистов Украины”, которые якобы взяли в заложники весь украинский народ и на Донбассе, в частности. Вспомнил он и то, что “Украина 8 лет бомбила Донбасс”, и что Запад, пока “пылал Донбасс”, все это время готовился к нападению на Россию.

Российский диктатор упомянул расширение НАТО у границ России, что также является причиной нападения на Украину. Он сказал, что у НАТО много баз в Европе и якобы в Украине тоже. Хотя никаких доказательств относительно расположения баз НАТО в Украине Путин не привел, лишь сказал: Мы об этом знаем.

Не раз во время выступления Владимир Путин называл Украину историческими землями России и одним народом.

– Мы не воюем с народом Украины. Народ Украины стал заложником “киевского режима” и их западных хозяев, – заявил российский диктатор.

Он коснулся темы предоставления Западом Украине дальнобойного вооружения. Мол, чем более дальнобойные системы вооружений будут передавать Украине, тем дальше Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от российских границ. При этом Путин не конкретизировал, что имел в виду.

Во время выступления Владимир Путин много говорил о том, что западные санкции против российской экономики якобы не работают, что больше страдают именно жители Европы, а Россия, наоборот – расцветает.

Еще Путин упомянул о росте экспорта зерна, но забыл сказать о сотнях тонн украденного зерна в Украине.

Президент РФ предложил распространить российский материнский капитал на детей, родившихся с 2007 года, на временно оккупированных областях Украины – Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Много Путин в своем выступлении говорил о развитии России: строительствах, газификации, науке – о том, что он говорит из года в год, и за 23 года своего правления, наверное, уже можно было газифицировать и отстроить всю Россию.

А вот под конец обращения российский диктатор заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, если США начнут проводить свои испытания ядерного оружия, то Россия начнет проводить свои.

Реакция на выступление Владимира Путина

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Путин публично показал свою неактуальность и растерянность, а Россия находится в “таежном тупике”.

Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що Рф перебуває в безумовному «таёжном тупике». І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь «нацисти, марсіани і теорії змови»…

Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті Рф… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 21, 2023

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил, что в голове Путина и его ближайшего окружения нет никакого представления, как нужно заканчивать войну, именно поэтому они продолжают эксплуатировать все пропагандистские нарративы о карателях, нацистах, едином народе и т. д.

Так Путин пытается держать российское общество в напряжении и эксплуатировать его так, как ему нужно, например, проводить мобилизацию. Также российский президент может использовать эту пропаганду, чтобы разработать сценарии для дальнейшего ведения войны.

– То, что у него (Путина. – Ред.) существует зацикленность на этих вопросах – это характерно для авторитарных режимов, которые при решении каких-то проблем просто не имеют альтернативных планов или сценариев. Путин попал в эту классическую ловушку авторитарных режимов и продолжает ее максимально эксплуатировать, – сказал Рейтерович.

Что касается заявления Путина о дальнобойном оружии для Украины, то, по мнению политолога Игоря Рейтеровича, слова российского диктатора были больше направлены на запугивание Запада.

– Наверное, здесь намек был больше на ядерное оружие или новые ракеты, которые могут отодвинуть, в понимании Путина, линию фронта от Российской Федерации, – заявил политолог.

Хотя Игорь Рейтерович думает, что Путину просто нужно было как-то отреагировать на поставку Украине дальнобойного оружия. К примеру, ранее президент РФ тоже уверял, что будут гореть и HIMARS, и Patriot, и танки Abrams.

А вообще на эти слова Путина никто не обратил внимания, потому что он столько раз говорил нечто подобное, что это все в итоге превращается в мем, считает Игорь Рейтерович.

Приостановка участия РФ в Договоре о сокращении ядерного вооружения для самой России по сути ничего не означает.

– Это прозвучало как призыв в сторону США, Великобритании и Франции сесть и отработать новый договор. С одной стороны Путин заявил об угрозе, потому что выход из этого договора означает в определенной степени гонку в ядерном вооружении. Однако в этом контексте Владимир Путин не упомянул Китай, Индию и Пакистан, тоже владеющих ядерным оружием. Но приостановление участия России в этом договоре – это больше минус для России, чем для США, например, – заметил Игорь Рейтерович.

Он объясняет это тем, что обновлять ядерный арсенал нужно каждые 30-40 лет. Кроме того, наибольшую роль здесь играет экономика страны – насколько страна может позволить себе обновить этот потенциал.

По словам российских экспертов, до 80% всего ядерного потенциала РФ находится в состоянии 50/50. Это означает, что 50% ракет взлетит, а 50% – не взлетит. То есть, в России сами не знаю реальное состояние их ядерных сил.

Когда Путин заявил, что останавливает участие РФ в этом договоре, он фактически развязывает руки странам на увеличение их ядерного потенциала. В этой гонке победит страна, имеющая лучшую экономику, лучшую материально-техническую базу.

– Последняя такая погоня закончилась крахом Советского Союза. Поэтому своими словами Путин, пожалуй, больше апеллировал не к лидерам стран, а к их населению, что возможно возвращение во времена холодной войны, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

По его мнению, Путин сам себе создал проблему, потому что если страны начнут вооружаться, то России тоже придется это делать, а ресурсов для этого просто нет.

Фото: скриншот из выступления