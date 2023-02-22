Февраль, 22 в 10:19

В послании российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля не были сформулированы конкретные цели или намерения в войне против Украины, вместо этого Путин усилил несколько давних риторических линий, чтобы выиграть больше пространства и времени для затяжной войны.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Так, Путин заявил, что Россия начала “специальную военную операцию” в Украине год назад, чтобы защитить людей на “исторических землях России”, обеспечить внутреннюю безопасность РФ, устранить угрозу со стороны украинского “неонацистского режима”, который, как он утверждает, существует с 2014 года, и защитить население Донбасса.

Сейчас смотрят

Также Путин традиционно обвинил коллективный Запад в вооружении Украины и размещении баз и биолабораторий вблизи российских границ. По его словам, это якобы развязало войну против РФ.

Кроме того, Путин лживо сравнил ВСУ с разными нацистскими дивизиями и поблагодарил российскую армию за борьбу с “нацистской угрозой”, а значительная часть его речи была посвящена якобы устойчивости российской экономической, социальной и культурной сфер.

В ISW отмечают, что речь Путина, в частности, возобновила несколько давних российских информационных операций по оправданию войны и не представила никаких изменений в российском риторическом позиционировании относительно войны.

Российский диктатор мог бы использовать это событие, чтобы сформулировать новые цели и средства их достижения, например, объявить очередную официальную волну частичной мобилизации, переопределить “специальную военную операцию” как официальную войну или принять дополнительные меры для мобилизации российской оборонно-промышленной базы более конкретным способом, указывают специалисты.

— Путин сказал очень мало по существу, вероятно, для того, чтобы создать информационные предпосылки для затяжной войны против Украины, не артикулируя конкретные временные цели и представляя войну как экзистенциальную для российского населения, — говорится в сообщении.

ISW также указывает, что НАТО должно серьезно подготовиться к тому, что Россия будет контролировать Беларусь.