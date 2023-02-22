Февраль, 22 в 11:49

У Главного управления разведки Украины есть источники среди российских элит. В то же время в России ‒ более 100 олигархов, поэтому спецслужбам трудно определить, кто это.

Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью Forbes.

Он рассказал, как 2,5 года назад разведка совершила контролируемый слив информации по одному вопросу, очертив круг, откуда она могла выйти.

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– Знаете, какой была реакция россиян? Они начали тщательно проверять всех, кто под этот круг попадал. Сузили его примерно до 30 человек. После этого пришли к тому, что кто-то из этих 30 точно должен быть. Начали проверять всех полиграфами и искать родственные связи, ‒ сказал он.

Как итог, по словам разведчика, все 30 человек попали под раздачу – определенное количество уволили, а определенное количество посадили в тюрьму. Потому что у каждого из них родственные связи привели в Украину.

– Так случилось, что наши страны тесно связаны. Если они пойдут по той же логике, то весь мир будет аплодировать, ‒ добавил Буданов.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что с середины до конца весны состоятся решающие бои в войне.