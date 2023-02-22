Февраль, 22 в 17:26

В Москве на Воробьевых горах напротив стадиона Лужники перед выступлением российского диктатора Владимира Путина заметили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Видео с системой ПВО опубликовал телеканал Дождь.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев подтвердил, что это комплекс Панцирь-С1.

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По его словам, вероятно, это стало нормой в контексте установления аналогичных комплексов в Ново-Огарево возле резиденции Путина, на крыше здания Минобороны РФ и на крыше офисного центра недалеко от Кремля.

Ранее российские Telegram-каналы писали, что на смотровой площадке Воробьевых гор установили трехметровый забор, а на огражденной территории стоят два военных грузовика.

Сегодня Путин выступил в Лужниках, где проходит митинг-концерт, посвященный российскому Дню защитника Отечества.

По данным СМИ, он кратко поздравил собравшихся, прослушал гимн и ушел со сцены, выступление длилось не больше 10 минут.

Напомним, что устанавливать комплексы Панцирь-С1 возле Минобороны и резиденций президента РФ начали в январе этого года.