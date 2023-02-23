Почти 70% украинцев не верили в возможность полномасштабного наступления РФ – опрос

Февраль, 23 в 13:49

Согласно результатам специального опроса Gradus Research к годовщине войны, до 24 февраля 2022 года в возможность полномасштабного наступления России на Украину не верило почти 70% украинцев.

– Данные опроса свидетельствуют о том, что более двух третей (69%) опрошенных украинцев не верили в то, что Россия действительно начнет полномасштабное наступление. Больше всего не верили в это представители старшей возрастной категории – украинцы 55-60 лет. Как и до конца не верили в это многочисленные европейские политики, которые признавались в этом позже в своих речах, – отмечается в результатах опроса.

В то же время четверть (26%) респондентов отметили, что полностью или скорее верили в вероятность нападения РФ. В большей степени это касается мужской части респондентов.

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Однако о тщательной подготовке к войне сообщает всего 3% опрошенных. Еще 20% – заявляют, что готовились частично.

Другие же 73% опрошенных граждан говорят, что не были готовы к такому развитию событий. Среди последних доля женщин значимо больше.

– При этом даже если накануне 24 февраля 2022 года у людей были еще определенные иллюзии, сейчас мы видим из наших исследований, что от этих иллюзий украинцы избавились. Граждане четко понимают, что самые большие испытания в войне еще впереди или происходят прямо сейчас – об этом говорят 72% респондентов, – заявила социолог, основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Она добавила, что в этом и проявляется сила украинской нации – когда все знают, что самые тяжелые испытания, возможно, еще впереди, но они готовы сопротивляться и в дальнейшем.

Украинцы также ответили, что именно они будут считать победой над Россией. Для большинства – это освобождение всей Украины в рамках международно признанных границ, падение путинского режима, трибунал над российским диктатором/его смерть, капитуляция РФ или выплаты репараций.

Почти половина жителей Украины отметили, что будут считать победой возвращение Крыма.

Между тем вера в победу Украины остается стабильно высокой – 82% опрошенных абсолютно или скорее уверены в способности наших защитников отразить нападение РФ. Эта вера одинаково высока независимо от возраста, пола и места жительства респондентов.

Оптимизм относительно будущего Украины также на высоте – по мнению 68% респондентов, Украина станет сильнее после войны.

Наиболее ужасным событием войны, по мнению большинства украинцев, являются ракетные обстрелы городов, далее отмечаются убийства и издевательства над гражданским населением в оккупации, события в Мариуполе, Буче, Ирпене и Днепре.

Также среди наиболее страшных событий значительная часть респондентов отметила первый день войны, когда новая реальность стала необратимой и очевидной.

Наиболее радостными и обнадеживающими событиями года украинцы признали освобождение Херсонщины, Харьковщины и Киевщины, а также – помощь иностранных партнеров оружием и деньгами.

Социологи подчеркнули, что результаты опроса показывают, что несмотря на чрезвычайную усталость от войны, преобладающая доля населения ожидает положительный итог для Украины и справедливость в отношении страны-агрессора.