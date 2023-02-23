Февраль, 23 в 14:44

Кремль готовит российское население к затяжной войне против Украины. В то же время, оккупационным войскам РФ не хватает артиллерийских боеприпасов для достижения поставленных целей на фронте.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

Он объяснил, что Россия намерена провести новую волну наступления на фронте, чтобы помешать подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.

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Кроме того, РФ стремится сорвать поставки Украине западного оружия и сохранить “сухопитный коридор” из временно оккупированного Крыма в РФ.

– В то же время, возможности ВС РФ по достижению значительного оперативного успеха ограничены из-за текущего дефицита ресурсов, в том числе и боеприпасов к артиллерийским системам, — подчеркнул Громов.

Он добавил, что РФ сейчас пытается искать вооружение. Агрессор делает ставку как “на некоторые иностранные страны”, так и на собственный военно-промышленный комплекс, возможности которого ограничены.

Громов уточнил, что Кремль не изменил цели войны против Украины. Однако руководство РФ не дает ясного понимания, каким образом планирует их достичь.

– Кремль готовит население к затяжному конфликту. На фоне открытой неопределенности в заявлениях руководства РФ, растущего экономического кризиса и ожидания очередной волны мобилизации в обществе растет обеспокоенность по поводу будущего России, – отметил Громов.

По его словам, среди населения РФ распространяются мнения о “неоправданности целей” войны против Украины, ведь за агрессию приходится платить очень высокую цену.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что России не хватает снарядов к артиллерии и танкам. Агрессор ищет их по всему миру.

О нехватке боеприпасов в оккупационных войсках РФ также сообщали в разведках Великобритании и Канады.

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Источник: Военное телевидение Украины