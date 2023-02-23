Февраль, 23 в 12:32

Бомбардировщики Ту-95 с аэродрома Энгельс-2 под Саратовом россияне могли переместить на аэродром стратегической авиации Оленья в Мурманской области — на севере России.

Об этом сообщают журналисты проекта Схемы со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs за 21 февраля 2023 года.

Напомним, что еще в декабре на аэродроме в Энгельсе прогремело несколько мощных взрывов. Тогда российское командование обвинило Украину, а наш Генштаб официально это никак не прокомментировал атаки.

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Под конец декабря стало известно, что большая часть стратегических бомбардировщиков Ту-95 исчезла из Энгельса-2. В феврале 2023-го спутниковые снимки показали, что на аэродроме Оленья самолетов стало больше на семь.

Всего в аэропорту сейчас можно насчитать 11 Ту-95, два Ту-160 и два самолета-заправщика Ил-78.

На фото одной части аэродрома за 7 октября находились только четыре Ту-95 и пять Ту-160, второй части — два Ту-160.

Увеличение в 2023 году количества бомбардировщиков Ту-95 и присутствие двух самолетов-заправщиков Ил-78, может свидетельствовать об активном использовании аэродрома для будущих атак РФ по территории Украины, отмечают расследователи проекта Схемы.

Стоит заметить, что аэродром Оленья находится в три раза дальше от границ с Украиной, чем Энгельс-2 под Саратовом.

Также на снимках спутника на аэродроме Оленья можно увидеть 30 единиц Ту-22, большинство которых находится в северо-западной части аэродрома. Эти бомбардировщики находились там и раньше, но теперь они рассредоточены по аэродрому.

— Ту-22 на аэродроме Оленья базировались всегда. О том, что это лишь видимость их использования, говорит их положение — некоторые борта вообще находятся посреди “рулежных” дорожек аэродрома, блокируя собой движение. То есть они просто имитируют активную деятельность, возможно, это для того, чтобы стать так называемыми фальшивыми целями для возможных атак. А вот Ту-95 сюда вполне могли перебросить из Энгельса-2 для боевого использования, — пояснил эксперт Института постинформационного общества Анатолий Храпчинский.

Напомним, что 5 декабря 2022 утром прогремели взрывы на военном аэродроме в Энгельсе, откуда российские бомбардировщики обстреливают ракетами Украину.

Впоследствии стало известно о взрыве на аэродроме под Рязанью. Там загорелся бензовоз. Погибли три человека, пятеро получили ранения.

29 декабря произошла новая атака на авиабазу в Энгельсе.