Февраль, 24 в 14:02

Есть несколько целей, которых Россия пытается достичь, создавая условия для операций под фальшивым флагом на границе возле Черниговской области, а также в Молдове.

Такого мнения аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW считают: колонна военной техники без опознавательных знаков, а также солдаты, одетые в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины, которые были зафиксированы во время движения к госгранице в Черниговской области накануне, являются попыткой Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины.

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В качестве доказательства своих предположений, в ISW напомнили заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 16 февраля о том, что РБ вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины.

А уже 21 февраля в Министерстве обороны Беларуси заявили, будто заметили наращивание украинских сил у своих границ.

– Несмотря на то, что мы до сих пор считаем, что нападение Беларуси или России на северные украинские регионы очень маловероятно, следует отметить, что Россия стремится или навязать Лукашенко свою волю, или же обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева, – убеждены в Институте изучения войны.

Не исключают американские аналитики и то, что цель операции под фальшивым флагом также может быть направлена на закрепление украинских сил на северной границе.

Это, по замыслу российского командования, может ослабить украинскую оборону на Востоке и подготовку к контрнаступлению ВСУ.

Кроме того, добавляют в ISW, есть основания полагать, что Кремль создает информационные условия для проведения операции под фальшивым флагом в оккупированном молдавском Приднестровье.

Так, 23 февраля Минобороны РФ заявило, что украинские войска, переодевшись в форму российских военных, в ближайшее время планируют осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья.

К слову, правительство Молдовы сразу же такие заявления опровергло.

– Министерство обороны РФ, вероятно, этим ложным нарративом пыталось исказить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского, адресованное главе Молдовы Майе Санду о возможных провокациях Кремля в ее стране, а также его предложение помощи, – считают в ISW.

В то же время, добавляют американские аналитики, распространение этого ложного нарратива Министерством обороны не указывает на то, что Путин намерен напасть на Молдову, поскольку ему не хватает военных возможностей.

В то же время это является свидетельством эскалации его постоянных усилий для подрыва ситуации на территории Молдовы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 366-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: ГУР Минобороны