Февраль, 27 в 22:00

Чем быстрее Россия выведет свои войска с территории Украины, тем больше будет шансов у страны-агрессора сохранить хоть какую-то целостность.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.

Он отметил, что распад России – это “абсолютно реальное будущее”.

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– Проблемы в России уже есть и будут только увеличиваться. Чем быстрее они выйдут из Украины, тем в теории больше у них останется шансов на удержание своей территории в более-менее схожих границах. Она не будет такой, как была, но в более-менее схожих, – подчеркнул Буданов.

Он предположил, что Россия, возможно, могла бы стать “реальной федерацией”, поскольку сейчас она напоминает унитарную страну.

– Она может превратиться в конфедерацию и так далее. Держать (территории. – Ред.) как было, уже нечем будет, – добавил Буданов.

Руководитель ГУР объяснил, что Россия сейчас не может признать, что проигрывает на поле боя, поскольку это ударит по путинскому режиму. Однако не все представители властей РФ поддерживают продолжение войны, поскольку видят, что она идет не по плану Москвы.

– РФ не может себе позволить, по состоянию на данный момент, признать, что она проигрывает. Скажем так, есть прямая зависимость стабильности режима от этого фактора. Однако… единодушна ли Россия в вопросе продолжения боевых действий? Ответ будет нет. Не единодушна. Что касается высшего государственного руководства. Ко многим пришло понимание, что что-то не так, – объяснил Буданов.

Он уточнил, что это нельзя назвать расколом, но мнения о войне в руководстве РФ разделены. По данным главы разведки, не так много представителей российского руководства выступают “за войну до конца”. А выступающие за продолжение боевых действий банально боятся ответственности за агрессию против Украины.

– Потому что есть определенное количество людей, которые не смогут сказать, что это как-то без нас принималось решение, что это не мы. Их очень немного, кстати, – заявил Буданов.

По его словам, те, кто не хочет продолжения боевых действий, ждут момента, когда “башня Кремля, выступающая за однозначную войну, упрется в стенку и признает, что ну не идет, это тупик”.

Недавно в ГУР Минобороны заявляли, что в России произойдет бунт, который приведет к смене политического режима, и это только вопрос времени.