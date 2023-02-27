Неисчерпаемость человеческих ресурсов в РФ для войны в Украине преувеличена — ISW

Февраль, 27 в 11:09

Россия еще в конце мая 2022 года начала испытывать недостаток боеспособных сил, что заставило Владимира Путина выбирать между началом кампании по набору добровольцев и непопулярным принудительным призывом в резерв, а после контрнаступления ВСУ на Харьковщине — 21 сентября объявить частичную мобилизацию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

— Российские войска начали отходить со своих позиций непосредственно вокруг Харькова в середине мая, и, по оценкам ISW, они отказались от наступления на линии Изюм-Славянск в пользу концентрации сил для захвата Северодонецка-Лисичанска, — говорится в сводке.

По оценкам аналитиков, неспособность РФ вести наступление одновременно на Северодонецк-Лисичанск и Славянск свидетельствовала о серьезных ограничениях боевой мощи страны-агрессора.

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И сейчас Путин, очевидно, все еще колеблется, отдавать ли приказ о дополнительном призыве в резерв, который готовили в начале 2023 года, также он не вернулся к добровольному призыву и вряд ли сделает это, считают в Институте изучения войны.

— Тезис о якобы безграничности человеческих ресурсов в РФ — это миф. Путин уже был вынужден делать сложный выбор, чтобы компенсировать ужасные потери, которые война нанесла российской армии, и он столкнется с таким же сложным выбором в 2023 году, если не откажется от своей решимости использовать военную силу, чтобы навязать свою волю Украине и Западу, — говорят аналитики.

По их мнению, российский диктатор, скорее всего, пойдет на этот шаг, но потери для Путина и России от мер, которые ему придется предпринять, начнут быстро расти.

По оценкам немецкой разведки, Кремль может собрать по всей России для отправки на войну против Украины еще до 1 млн человек.