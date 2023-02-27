Февраль, 27 в 6:53

К концу мая 2022 года в России, вероятно, начали заканчиваться боеспособные силы, что вынудило Путина начать кампанию по набору добровольцев.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что тогда Путину пришлось отказаться от принудительного призыва из-за его растущего недоверия к минобороны РФ.

Призыв был бы не популярен еще из-за того, что Путин не предоставил своему населению необходимой информации для этого, да и российские войска терпели значительные неудачи.

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Неудачи армии РФ наблюдаются и по сегодняшний день.

Вместо этого российский диктатор решил усилить вербовку добровольцев, которую уже проводили ультранационалистические группы, и приказал сформировать новые добровольческие формирования.

Путин также убрал из поля зрения планировщиков и исполнителей своего плана нападения на Украину — начальника генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Тогда многие предположили, что оба были уволены или понижены в должности.

Прокремлевские блогеры все чаще критиковали минобороны России за то, что ему не удалось добиться значительных побед при тяжелых потерях.

Фонд Новая Америка (New America) выяснил, что Кремль годами привлекал российские ультранационалистические группировки, такие как Русич и Русское имперское движение (РИД), для вербовки людей для секретных операций России за границей.

Русич и РИД помогают вербовать боевиков для группировки Вагнера. Эти ультранационалистические группы используют онлайн-платформы VK и Telegram для проведения вербовки, краудфандинга и распространения пропаганды.

Вербовка для фейковых “ДНР” и “ЛНР”, отдельных региональных формирований, таких как батальон Алания в Северной Осетии, чеченские отряды и казачьи военизированные формирования, проводят аналогичные онлайн-кампании.

Кремль решил обратиться именно к ультранационалистам в надежде, что они привлекут добровольцев, идеологически поддерживающих войну.

Ранее ISW сообщала о многочисленных случаях, когда так называемые чиновники “ДНР” рассылали мариупольцам СМС-сообщения о вербовке. А рекламный щит группировки Вагнера висел в Екатеринбурге.

Кремль также позволил владельцу ЧВК Вагнер Евгению Пригожину начать вербовку заключенных примерно в июле 2022 года.