Это не наша территория, мы не видим, кто там безобразничает: Данилов о взрывах в РФ

Март, 01 в 23:14

Украина не может знать, что является причиной взрывов в ряде регионов России, поскольку это не ее территория.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там безобразничает. Я могу единственное сказать: если они считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург, они же не зря на крыши поставили все эти железки (системы ПВО, – Ред.). Это им точно не поможет, – сказал Данилов.

Напомним, что в России время от времени в разных регионах раздаются взрывы и происходят пожары. Так, например, 25 февраля днем в Белгородской области произошла “бавовна”.

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Фото: СНБО